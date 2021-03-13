Ворскла - Дніпро-1 0:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 18 турі української Прем'єр-ліги Ворскла вдома поступилася СК Дніпро-1.
Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 13 березня
Ворскла - Дніпро-1 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Довбик
Ворскла: 31. Різник, 92. Ндіайе, 17. Чеснаков (кап), 4. Пердута, 13. Яворський, 6. Скляр (7.Луізао,46), 28. Пуцлін, 8. Тілль, 50. Кане, 11. Степанюк (38.Челядін,64), 10. Кулач (82.Ребенок,77).
Дніпро-1: 33. Юрчук, 17. Тейлор,22. Дуглас, 15. Логінов (кап), 24. Дубінчак, 76. Піхальонок (20.Ді Франко,71), 97. Ігнатенко, 29. Назаренко (11.Цуріков,58), 25. Чуже (3.Адамюк,71), 8. Когут (39.Сваток,58), 7. Довбик (9.Хобленко,89).
Попередження: Скляр (4), Дуглас (17), Когут (34), Тілль (45+1), Челядін (78).
Вилучення: Дуглас (53, друга жовта картка).