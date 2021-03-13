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Дніпро-1 у меншості перемогло Ворсклу в УПЛ

Сьогодні 18:53 360 0
Дніпро-1 піднялося на восьму сходинку в УПЛ
Дніпро-1 у меншості перемогло Ворсклу в УПЛ
#Ворскла, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 18 турі української Прем'єр-ліги Ворскла вдома поступилася СК Дніпро-1.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь клубу з Дніпра. Єдиний гол забив Артем Довбик.

Відзначимо, що Дніпро-1 з 54-ї хвилини грало у меншості, арбітр за другу жовту картку вилучив Дугласа.

Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 13 березня

Ворскла - Дніпро-1 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Довбик

Ворскла: 31. Різник, 92. Ндіайе, 17. Чеснаков (кап), 4. Пердута, 13. Яворський, 6. Скляр (7.Луізао,46), 28. Пуцлін, 8. Тілль, 50. Кане, 11. Степанюк (38.Челядін,64), 10. Кулач (82.Ребенок,77).

Дніпро-1: 33. Юрчук, 17. Тейлор,22. Дуглас, 15. Логінов (кап), 24. Дубінчак, 76. Піхальонок (20.Ді Франко,71), 97. Ігнатенко, 29. Назаренко (11.Цуріков,58), 25. Чуже (3.Адамюк,71), 8. Когут (39.Сваток,58), 7. Довбик (9.Хобленко,89).

Попередження: Скляр (4), Дуглас (17), Когут (34), Тілль (45+1), Челядін (78).

Вилучення: Дуглас (53, друга жовта картка).

Раніше, Інгулець у більшості мінімально переміг Минай.

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