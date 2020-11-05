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Колишня зірка НБА помер у в'язниці

Сьогодні 14:40 1687 0
Джонсон помер у віці 65 років
Колишня зірка НБА помер у в'язниці
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА Едді Джонсон помер у віці 65 років у в'язниці у Флориді, де відбував довічне ув'язнення.

Про це повідомляє L'Equipe.

Швидкий Едді, таке прізвисько було у ексбаскетболіста, визнавався кращим шостим гравцем ліги в 1989 році. Він був обраний Атлантою Хоукс в третьому раунді драфта НБА в 1977-му.

У 1986 році Атланта обміняла Едді в Клівленд Кавальєрс, а ті потім відправили гравця в Сіетл Суперсонікс. У сезоні-1986/1987 він був відрахований з команди за вживання кокаїну. НБА довічно дискваліфікувала Джонсона.

Едді повернувся до Флориди. Він двічі потрапляв до в'язниці за грабіж, шахрайство і торгівлю наркотиками. У 2006 році Джонсон був засуджений до довічного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у зґвалтуванні восьмирічної дівчинки.

Нагадаємо, НБА планує почати новий сезон 22 грудня.

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