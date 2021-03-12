В УАФ пояснили заборону матчів Олімпіка на стадіоні Динамо

Секретар КДК УАФ Ігор Грищенко пояснив, чому Олімпік не зможе в цьому сезоні проводити матчі на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Про це розповів сам функціонер.

"В першу чергу хотілося б пояснити всієї футбольної громадськості, що КДК приймав вчора рішення не про коментарі президента Олімпіка, оскільки ця справа знаходиться зараз в комітеті етики та чесної гри. КДК розглядав питання стосовно безпеки на матчі Олімпік - Шахтар на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Олімпік як клуб господар повинен був забезпечити виконання певних регламентних норм УПЛ і УАФ.

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Нами було встановлено, що під час матчу не була належним чином забезпечена неможливість доступу до кімнати суддів. Як наслідок, причиною цього стало несанкціонована поява в перерві матчу в суддівській кімнаті президента Олімпіка. Також була спроба потрапити в суддівську кімнату і після матчу. Тому з огляду на ці порушення і їх систематичність, було прийнято рішення оштрафувати Олімпік на суму 500 тис гривень.

Також попередили Олімпік, що в разі повторення такої ситуації може бути застосована санкція у вигляді зняття очок. КДК заборонив грати Олімпіку на стадіоні Динамо до кінця цього сезону. Що стосується проваджень на цьому стадіоні матчів інших команд, це питання буде вирішувати комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ", - розповів Грищенко.