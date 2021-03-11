УАФ заборонила Олімпіку грати на стадіоні Динамо

Олімпік залишився без стадіону

КДК УАФ заборонив Олімпіку проводити домашні матчі на стадіоні Динамо ім. В.В. Лобановського до кінця сезону.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Олімпік не забезпечив належного рівня безпеки при підготовці та проведенні матчу з Шахтарем у 17 турі УПЛ, наслідком чого стала можливою несанкціонована поява президента клубу в суддівській кімнаті та на післяматчевому флеш-інтерв’ю.

Крім того, клуб-господар не забезпечив належного від’їзду бригади арбітрів матчу зі стадіону, що є порушенням регламентних вимог.

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КДК УАФ взяв до уваги попередні рішення від 28 серпня 2020 року та 26 лютого 2021 року, якими ФК Олімпік (Донецьк) та стадіон Динамо ім. В. Лобановського було попереджено про можливість заборони використання стадіону для проведення матчів УПЛ, ПФЛ та Кубку України з футболу з огляду на неналежний рівень організації командами заходів безпеки на ньому.

У підсумку Олімпік було оштрафовано на 500 тис гривень та заборонили використовувати стадіон Динамо ім. В. Лобановського для проведенням матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021 у зв’язку з низьким рівнем забезпечення безпеки на стадіоні та невиконанням регламентних вимог УПЛ та УАФ.