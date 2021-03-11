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Луческу: Вільярреал скористався помилками Динамо

Сьогодні 22:43 348 0
Мірча Луческу прокоментував поразку від Вільярреала
Луческу: Вільярреал скористався помилками Динамо
#Динамо, #Луческу, #Вільярреал

Джерело - footballua.tv.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу підсумував поразку від Вільярреала у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Ми зустріли сильну команду, у якій більше міжнародний досвід. Вона являє сильний чемпіонат, грає щороку в єврокубках. Вільярреал вдало скористалися своїми шансами, наші захисники помилялися в обороні. Цими помилками скористалися технічні гравці Вільярреала. Все полягало в голі. Якби Циганков забив на перших хвилинах гри, по-іншому склалася б гра. Завжди вирішують деталі.

Вільярреал переміг заслужено. Забий Циганков - все могло піти по-іншому. Голи зі стандартів? Неуважність і відсутність досвіду. Наші захисники молоді, тому їх застають зненацька такі досвідчені футболісти. У другому голі Бущан зреагував на удар, але захисники повинні були зіграти краще. Нам потрібно було перекривати подачі з флангів. Ми знали, що вони добре грають головою.

Я хлопцям сказав грати з посмішкою на обличчі і з радістю сприймати футбол. Ніхто не очікував, що ми настільки високо піднімемося в єврокубках. Кожна гра для них - це бонус", - сказав Луческу.

Раніше, Динамо безпорадно поступилося Вільярреалу у Лізі Європи.

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