 Динамо - Вільярреал: анонс і прогноз на матч Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Вільярреал: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Сьогодні 07:00 616 0
Динамо - Вільярреал: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
#Динамо, #Ліга Європи, #Вільярреал

Джерело - Чемпiон.

Ліга Європи

1/8 фіналу. Перший матч

11.03.2021. 19:55

Стадіон: НСК Олімпійський (Київ) 

Динамо (Київ, Україна) - Вільярреал  (Віла-Реал, Іспанія)

11-го березня в Києві на стадіоні НСК Олімпійський відбудеться перша зустріч 1/8 фіналу Ліги Європи. Столичне Динамо зіграє проти Вільярреала. 

Динамо Київ

Однозначно, з приходом Луческу київське Динамо здорово додало. "Біло-сині" в 1/16 пройшли Брюгге, який був фаворитом. За сумою двох матчів була зафіксована перемога з рахунком 1:2.

Найвище досягнення Динамо в Лізі Європи - вихід в 1/4 фіналу. Це вдавалося робити в сезоні 2010/2011 і 2014/2015.

Вдома у Динамо в ЛЄ суперечлива статистика. Київський колектив не поступився за підсумками попередніх чотирьох домашніх ігор в ЛЄ. Але переміг лише раз. Водночас кияни не перемагали в попередніх восьми з 11 домашніх ігор в Ліги Європи.

А от в останніх 4-х іграх в єврокубках проти представників іспанської Ла-Ліги, у Динамо жодної перемоги: 5 програшів і нічия.

7-го березня Динамо провело матч в чемпіонаті України проти Миная. Колектив Луческу здобув звитягу на класі, з рахунком 3:0 і зберіг першу сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Це дозволить "біло-синім" в хорошому настрої підійти до матчу в ЛЄ.

Точно не з'явиться на полі Денис Попов. Поки під питанням: Гармаш, Циганков, Вербич.

Останні матчі Динамо:

ПЛ. Динамо - Минай 3:0

КУК. Динамо - Колос 1:0

ПЛ. Львів - Динамо 1:4

ЛЄ. Брюгге - Динамо 0:1

ПЛ. Десна - Динамо 1:1

Вільярреал

Вільярреал в Ла-Лізі посідає 7 сходинку і основною метою команди на сезон зараз є перемога в Лізі Європи. З огляду на, що в свій час Емері 3 рази поспіль приводив Севілью до перемоги в турнірі, "підводників" вважають одним з головних кандидатів на перемогу в турнірі.

В 1/16 левантійці пройшли Зальцбург. За сумою двох матчів була зафіксована перемога з рахунком 4:1. В цілому, в поточній європейської компанії у "жовтих" жодного програшу. У 8-ми матчах 7 вікторій були зафіксовані, при одному нічийному рахунку.

За останні 10 років команда вже вп'яте зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи. Зараз, найвище досягнення для "підводників" - це вихід в півфінал в сезонах 2010/2011 та 2015/2016.

В рамках Ліги Європи у Вільярреала в крайніх 10-и матчах на чужих полях всього 1 поразка була зафіксована, при 5-и перемогах і 4-х нічийних результатах.

Цікаво, що в 17-и матчах (в Лізі Європи) проти представників неіспанского чемпіонату, у Вільярреала тільки 1 поразка, при 11-ти перемогах  і 6-й нічиїх.

Останні матчі Вільярреала

ЛЛ Валенсія - Вільярреал 2:1

ЛЛ Вільярреал - Атлетіко 0:2

ЛЄ Вільярреал - Зальцбург 2:1

ЛЛ Атлетік - Вільярреал 1:1

ЛЄ Зальцбург - Вільярреал 0:2

Статистика особистих зустрічей

Динамівці вже протистояли Вільярреалу в кампанії-2004/05 в Кубку УЄФА. Тоді український клуб розписав вдома нічию 0:0. В гостях кияни програли 0:2.

Пряма мова:

Мірча Луческу (головний тренер Динамо)

"Вільярреал складений з більш досвідчених гравців, ніж наша команда. Наш суперник довго грає в Іспанії і там йому складно когось здивувати, але в Європі Вільярреал це робить постійно. Важче їх вивчати, ніж інші команди.

У нас в суперниках міцна команда, в складі якої є 4-5 футболістів віком за 30 років - це досвідчені виконавці, які пограли на високому рівні. І важливо, що нинішній Вільярреал - збалансована, організована команда. З хорошим підбором гравців: склад "Вільярреала" представляє з себе відмінний сплав молодості та досвіду". 

Унаї Емері (головний тренер Вільярреала)

"Зараз у нас суперник, який виступав в Лізі чемпіонів, який пройшов Брюгге, йде на першому місці в чемпіонаті України, випереджаючи Шахтар. Луческу - тренер з величезним досвідом, він продовжує успішно працювати. В Динамо грають молоді футболісти, які прекрасно показують себе в цьому сезоні. Ситуація складна, але нам потрібно зараз сконцентруватися на Лізі Європи".

Орієнтовні склади:

Динамо: Бущан, Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Родрігес, Буяльський, Бесєдін

Вільярреал: Рульї, Фойт, Пау Торрес, Альбіоль, Еступінан, Трігерос, Капу, Парехо, Чуквезе, Мой Гомес, Морено

Прогноз Чемпіона: 1:1 

 

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