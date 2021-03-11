Динамо - Вільярреал: букмекери не вірять в прохід української команди

Джерело - Чемпiон.

11 березня Динамо в Києві прийматиме іспанський Вільярреал в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Динамо - Вільярреал: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Букмекери вважають киян аутсайдером домашнього матчу.

На перемогу столичної команди можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,40, на нічийний результат - 3,45, тоді як на успіх гостей - 1,94.

Що стосується проходу в чвертьфінал, то на Динамо дається коефіцієнт 4,30, а на те, що сильніше за сумою двох зустрічей виявиться Вільярреал - 1,22.