Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду після закінчення сезону може покинути Турин.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Стара синьйора розглядає можливість трансферу 36-річного форварда через його високу зарплату.

Річний оклад Роналду - 31 мільйон євро. Трудовий договір португальця з італійським грандом закінчується 30 червня 2022 року.

#CristianoRonaldo could leave #Juventus at the end of the season. His contract expires in 2022 (€31M/year), but his salary is too high and Juve are considering a possible sale in summer. #transfers