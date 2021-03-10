Ювентус не поспішає продовжувати угоду з Роналду

Джерело - football24.ua.
Контракт нападника Ювентуса Кріштіану Роналду закінчується наступного року.
Про це розповів спортивний директор туринського клубу Фабіо Паратічі.
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"Контракт Роналду діє ще рік. Продовження угоди з ним поки не стоїть на порядку денному. У нас ще буде час, щоб обговорити це питання", – розповів Паратічі.
Напередодні Юве вилетів з 1/8 Ліги чемпіонів, поступившись Порту за сумою двох протистоянь. За підсумками матчу-відповіді Кріштіану отримав одну з найнижчих оцінок.