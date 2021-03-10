Ювентус не поспішає продовжувати угоду з Роналду

Контракт нападника Ювентуса Кріштіану Роналду закінчується наступного року.

Про це розповів спортивний директор туринського клубу Фабіо Паратічі.

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"Контракт Роналду діє ще рік. Продовження угоди з ним поки не стоїть на порядку денному. У нас ще буде час, щоб обговорити це питання", – розповів Паратічі.