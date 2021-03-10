Джеко пропустить перший матч проти Шахтаря

Нападник може зіграти у матчі-відповіді

Форвард Роми Едін Джеко пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Сьогодні, 10 березня, боснієць був відсутній на тренуванні Роми, що говорить про те, що з чемпіонами України він не зіграє.

Фонсека розраховує на те, що Джеко відновиться до недільного матчу Серії А проти Парми. Вірогідність його участі в матчі-відповіді з Шахтарем (18 березня) дуже висока.

Поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 11 березня.

Нагадаємо, Маркевич спрогнозував шанси Динамо та Шахтаря у Лізі Європи.