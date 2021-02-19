Манчестер Сіті скоригував пропозицію для Мессі

Джерело - football24.ua.
Манчестер Сіті переглянув умови запропонованого контракту для нападника Барселони Ліонеля Мессі в бік зменшення.
Про це повідомляє The Sun.
Тепер Мессі може заробити "всього" 430 млн фунтів за п'ять років замість 600-та. Сама потенційна угода передбачатиме два періоди. Перший – власне виступи за Манчестер Сіті (гарантовані 2 сезони з можливість продовження ще на один), а другий – переїзд в МЛС до Нью-Йорк Сіті.
Крім того, є ще й альтернативний варіант із контрактом на 8 років. Він забезпечить аргентинця роботою після завершення ігрової кар'єри, оскільки він стане послом City Football Group.