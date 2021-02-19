Манчестер Сіті скоригував пропозицію для Мессі

Економічні наслідки пандемії COVID-19 похитнули фінансові можливості власників Манчестер Сіті

Манчестер Сіті переглянув умови запропонованого контракту для нападника Барселони Ліонеля Мессі в бік зменшення.

Про це повідомляє The Sun.

Тепер Мессі може заробити "всього" 430 млн фунтів за п'ять років замість 600-та. Сама потенційна угода передбачатиме два періоди. Перший – власне виступи за Манчестер Сіті (гарантовані 2 сезони з можливість продовження ще на один), а другий – переїзд в МЛС до Нью-Йорк Сіті.

Крім того, є ще й альтернативний варіант із контрактом на 8 років. Він забезпечить аргентинця роботою після завершення ігрової кар'єри, оскільки він стане послом City Football Group.

Раніше Барселона заборгувала Мессі 63,5 млн євро.