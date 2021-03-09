УАФ розпочала перевірку щодо президента Олімпіка

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ не залишить без уваги поведінку президента Олімпіка Владислава Гельзіна після матчу з Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"У четвер, 11 березня відбудеться засідання КДК УАФ, на якому буде розглянуто інформацію про можливі порушення Регламенту УПЛ та Дисциплінарних правил УАФ, зафіксовані в рапортах офіційних осіб матчу 17-го туру УПЛ ФК Олімпік (Донецьк) — ФК Шахтар"(Донецьк).

Також інформуємо, що Комітетом з етики та чесної гри УАФ уже розпочато перевірку можливих порушень Кодексу етики та чесної гри УАФ президентом ФК Олімпік (Донецьк) Владиславом Гельзіним", - йдеться в повідомленні.