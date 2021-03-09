Олімпік закликав клуби УПЛ зупинити суддівське свавілля

Джерело - Чемпіон.
Олімпік направив усім клубам найпрестижнішого дивізіону українського футболу лист, у якому представники донецького клубу закликають змінити систему арбітражу, якою керує Лучано Лучі.
Про це повідомляє Профутбол.
Олімпік закликав інші клуби УПЛ організувати позачергову зустріч керівників для розгляду питань суддівства.
Донецький клуб запропонував винести на обговорення три пункти:
1. Колективне звернення в УАФ з приводу недовіри голові комітету арбітрів Лучано Лучі.
2. Розробка програми спільних дій щодо недопущення маніпуляцій з суддівством.
3. Отримання клубами права брати участь у формуванні пулу арбітрів УПЛ шляхом внесення змін у відповідні регламенти.