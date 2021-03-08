Денисов: У Колоса не йдуть пенальті, а десь сумує Євген Селезньов

Джерело - footballua.tv.
Директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов відреагував на невезіння Колоса у пробитті одинадцятиметрових.
Про це розповів сам телеведучий.
"А ось десь сумує Євген Селезньов, який думає: "А ось якби я грав, то був би і півфінал Кубка і три очки з Інгульцем".
Могли зіпсувати настрій ювіляру Олександру Поворознюку футболісти Колоса, але позаштатного пенальтиста Євгена Селезньова поки ще не може звести президент Колоса Андрій Засуха з головним тренером Русланом Костишиним. Зустріч ця так і не відбулася, і не знаю, відбудеться вона тепер чи ні, поки немає ніякої інформації. Ось так Колос втрачає перемогу через те, що пенальті у команди явно не йдуть", – сказав Денисов.
Раніше повідомлялося, що Селезньов може повернутися до складу Колоса.