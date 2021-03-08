Обрано нового президента Барселони

Лапорта у голосуванні випередив Фонта та Фрейша

Джерело - Чемпіон.

Відомий функціонер Жоан Лапорта знову обраний на посаду президента Барселони.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Лапорта набрав близько 58 відсотків голосів, випередивши Віктора Фонта (31%) і Тоні Фрейша (10%).

Вибори президента клубу пройшли 7 березня у Каталонії та Андоррі. До жовтня 2020 року клуб очолював Жозеп Бартомеу.

Fair play entre los 3⃣ candidatos pic.twitter.com/jQTTYwmrPc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021

[ELECCIONES 2021 🗳]



ℹ Recta final del escrutinio ❗



Sigue el minuto a minuto del escrutinio:https://t.co/cFewyRjJIs pic.twitter.com/rtDtrEjscI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021

58-річний юрист Жоан Лапорта вже був президентом блауграни з 2003 до 2010 року.

Раніше, в Іспанії затримали експрезидента Барселони Бартомеу.