Обрано нового президента Барселони

Джерело - Чемпіон.
Відомий функціонер Жоан Лапорта знову обраний на посаду президента Барселони.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Лапорта набрав близько 58 відсотків голосів, випередивши Віктора Фонта (31%) і Тоні Фрейша (10%).
Вибори президента клубу пройшли 7 березня у Каталонії та Андоррі. До жовтня 2020 року клуб очолював Жозеп Бартомеу.
Fair play entre los 3⃣ candidatos pic.twitter.com/jQTTYwmrPc— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021
[ELECCIONES 2021 🗳]— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021
ℹ Recta final del escrutinio ❗
Sigue el minuto a minuto del escrutinio:https://t.co/cFewyRjJIs pic.twitter.com/rtDtrEjscI
58-річний юрист Жоан Лапорта вже був президентом блауграни з 2003 до 2010 року.
Раніше, в Іспанії затримали експрезидента Барселони Бартомеу.