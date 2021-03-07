 Зоря - Львів 4:0. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Львів 4:0. Огляд матчу

Вчора 20:53 1531 0
Сайядманеш та Гладкий оформили дублі
Зоря - Львів 4:0. Огляд матчу
#Зоря, #Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула розгромну перемогу над Львовом у 17 турі української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
17 тур, 7 березня

Зоря - Львів 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 9 Гладкий, 2:0 - 13 Сайядманеш, 3:0 - 16 Гладкий, 4:0 - 39 Сайядманеш

Зоря: Васіль, Фаворов(Цвек 63), Вернидуб(Руфаті 63), Абу Ханна, Циганікс(Ємець 81), Іванісеня, Кочергін, Хомченовський, Юрченко, Аллахяр(Громов 46), Гладкий(Шахаб 46)

Запасні: Мацапура, Руфаті, Ємець, Цвек, Назарина, Кабаєв, Луньов, Шахаб, Громов

Львів: Костик, Якімець, Маруан, Романчук, Грисьо, Ернест, Брікнер(Сабіно 83), Довгий, Альваро(Казлаускас 83), Шина(Семенів 61), Нич(Закарків 83)

Запасні: Ільющенков, Лобай, Чір'як, Сабіно, Захарків, Семенів, Ременяк, Бусько, Казлаускас

Жовті картки: Маруан(35), Вернидуб(60), Кочергін(78), Романчук(90+1)

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