Джерело - Чемпіон.
Зоря здобула розгромну перемогу над Львовом у 17 турі української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
17 тур, 7 березня
Голи: 1:0 - 9 Гладкий, 2:0 - 13 Сайядманеш, 3:0 - 16 Гладкий, 4:0 - 39 Сайядманеш
Зоря: Васіль, Фаворов(Цвек 63), Вернидуб(Руфаті 63), Абу Ханна, Циганікс(Ємець 81), Іванісеня, Кочергін, Хомченовський, Юрченко, Аллахяр(Громов 46), Гладкий(Шахаб 46)
Запасні: Мацапура, Руфаті, Ємець, Цвек, Назарина, Кабаєв, Луньов, Шахаб, Громов
Львів: Костик, Якімець, Маруан, Романчук, Грисьо, Ернест, Брікнер(Сабіно 83), Довгий, Альваро(Казлаускас 83), Шина(Семенів 61), Нич(Закарків 83)
Запасні: Ільющенков, Лобай, Чір'як, Сабіно, Захарків, Семенів, Ременяк, Бусько, Казлаускас
Жовті картки: Маруан(35), Вернидуб(60), Кочергін(78), Романчук(90+1)