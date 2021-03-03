Семенець забив єдиний гол у матчі

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі Кубку України Агробізнес переграв Шахтар.

Кубок України

1/4 фіналу, 3 березня

Агробізнес - Шахтар 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: 1:0 - 96 Семенець

Агробізнес: Олег Мозіль, Владислав Шаповал, Дмитро Юхимович, Руслан Черненко (Ігор Бойчук 81), Артур Думанюк, Ігор Курило, Микола Когут (Євген Немтінов 94), Роман Дідик, Юрій Романюк (Іван Когут 65), Сергій Петров (Богдан Семенець 81), Сергій Семенюк (Віталій Груша 65)

Шахтар: Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Давід Хочолава, Маркос Антоніо (Майкон де Андраде 64), Віктор Корнієнко, Манор Соломон (Тайсон 91), Алан Патрік, Сергій Болбат, Георгій Судаков (Марлос 91), Євген Коноплянка (Тете 64), Фернандо дос Сантос Педро (Дентіньо 73)

Попередження: Руслан Черненко 25, Олег Мозіль 51, Владислав Шаповал 67, Роман Дідик 88, Артур Думанюк 91 - Георгій Судаков 35, Давід Хочолава 90+1, Давід Хочолава 109

Вилучення: Давид Хочолава 109

Раніше, Динамо у серії пенальті переграло Колос в 1/4 фіналу Кубку України.