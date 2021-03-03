 Динамо у серії пенальті переграло Колос в 1/4 фіналу Кубку України | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо у серії пенальті переграло Колос в 1/4 фіналу Кубку України

Сьогодні 19:44 1392 0
Переможець протистояння визначився у серії пенальті
Динамо у серії пенальті переграло Колос в 1/4 фіналу Кубку України
#Динамо, #Колос

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі Кубку України київське Динамо зустрічалося з ковалівським Колосом.

У першому таймі матчу отримав травму лідер Динамо Циганков.

Основний та додатковий час зустрічі не порадував забитими голами. У серії пенальті перемогу здобуло Динамо - 4:3

Кубок України 
1/4 фіналу, 3 березня

Динамо - Колос 0:0 (пен 4:3)

Динамо: Денис Бойко, Сергій Сидорчук (Олександр Андрієвський 115), Микола Шапаренко, Карлос Де Пена (Богдан Лєднєв 68), Віктор Циганков (Жерсон Родрігес 25), Віталій Миколенко (Олександр Тимчик 115), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Буяльський, Олександр Сирота, Артем Бєсєдін (Владислав Супряга 96)

Колос: Євген Волинець, Кирило Петров, Володимир Лисенко (Павло Оріховський 82), Денис Антюх, Віталій Гавриш, Олександр Чорноморець, Денис Костишин (Вадим Мілько 114), Ніколай Золотов, Андрій Богданов (Альваро Нгамба Таде 90+3), Мамаду Ламін Данфа (Олег Ільїн 74), Євген Задоя

Попередження: Карлос Де Пена 63, Жерсон Родрігес 75 - Ніколай Золотов 55, Денис Костишин 72, Андрій Богданов 90+2, Олександр Чорноморець 100.

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