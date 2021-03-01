Алаба провів переговори з президентом ПСЖ

ПСЖ вже зробив футболістові конкретна пропозиція

Давид Алаба провів переговори з президентом клубу ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі, який довгий час хотів запросити австрійця до клубу.

Про це повідомляє TZ.

Так, минулого літа клуб з Парижа з великим інтересом запитував інформацію про ситуацію з контрактом гравця.

У ПСЖ готові гарантувати Алаба місце в центрі півзахисту. Реал, який також претендує на футболіста, на такий крок піти не готовий, адже на цих позиціях в команді грають Каземіро і Тоні Кроос.

Поки австрієць не вирішив, чи в якийсь клуб перейде.

У цьому сезоні Алаба провів за Баварію 22 матчі в Бундеслізі, забив 2 м'ячі та зробив 1 гольову передачу.