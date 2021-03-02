Челсі потрібен голкіпер Мілана

Джерело - sport.ua.
22-річний воротар Мілана і збірної Італії з футболу Джанлуїджі Доннарумма може наступного літа перейти до Челсі.
Про це повідомляє Eurosport.
Контракт футболіста з Міланом розрахований до кінця червня, після чого Доннарумма зможе перейти в будь-який клуб без фінансової компенсації.
У поточному сезоні Джанлуїджі провів за Мілан 32 матчі у всіх турнірах, де пропустив 40 м'ячів, 9 раз залишивши свої ворота у недоторканності.
Орієнтовна вартість Доннарумми становить €60 мільйонів.
В активі гравця 22 матчі за збірну Італії.
Раніше, Мілан запропонував новий контракт Доннаруммі.