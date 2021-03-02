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Челсі потрібен голкіпер Мілана

Вчора 23:25 395 0
Доннарумма може продовжити кар'єру в англійському клубі
Челсі потрібен голкіпер Мілана
#Мілан, #Челсі

Джерело - sport.ua.

22-річний воротар Мілана і збірної Італії з футболу Джанлуїджі Доннарумма може наступного літа перейти до Челсі.

Про це повідомляє Eurosport.

Контракт футболіста з Міланом розрахований до кінця червня, після чого Доннарумма зможе перейти в будь-який клуб без фінансової компенсації.

У поточному сезоні Джанлуїджі провів за Мілан 32 матчі у всіх турнірах, де пропустив 40 м'ячів, 9 раз залишивши свої ворота у недоторканності.

Орієнтовна вартість Доннарумми становить €60 мільйонів.

В активі гравця 22 матчі за збірну Італії.

Раніше, Мілан запропонував новий контракт Доннаруммі.

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