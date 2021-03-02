Інгулець орендував нападника Десни

Шевцов допомагатиме клубу з Петрового залишитися в УПЛ

Інгулець орендував у чернігівської Десни нападника Іллю Шевцова.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Клуб з Петрового вже дозаявив 20-річного футболіста на другу частину сезону.

У цьому сезоні Шевцов забив 1 гол і зробив 1 асист в 9 матчах.

Шевцов дорослу футбольну кар'єру розпочав у 15-річному віці в клубі Другої ліги України Кристал (Херсон). У дорослому футболі дебютував 22 липня 2015 року, вийшовши на заміну у виїзному поєдинку кубку України проти одеського Реал Фарми. У Другій лізі України дебютував 8 серпня 2015 року в переможному (2:0) домашньому поєдинку проти новокаховської Енергії, Ілля вийшов на поле наприкінці матчу. На початку листопада 2016 року залишив херсонський клуб.

У грудні 2016 року перейшов у донецький Шахтар, де протягом року виступав за команду U-19. На початку вересня 2018 року відправився в оренду до свого колишнього клубу, херсонського Кристала. На момент переходу все ще був травмований, не грав близько чотирьох місяців. У середині березня 2019 року відзначився 3-а голами у фінальному поєдинку кубку Криму 2019, чим допоміг херсонцям виграти трофей.

29 липня 2019 року підписав 2-річний контракт з Десною. У сезоні 2019/20 років став найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату України. Також викликався до юнацьких збірних України U-17 та U-18.

Нагадаємо, Десна розгромила Інгулець.