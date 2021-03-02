Матч 17 туру УПЛ Рух - Десна перенесений

Матч відбудеться 8 березня

Джерело - УПЛ.

Поєдинок 17-го туру УПЛ Рух - Десна спочатку повинен був відбутися у суботу, 6 березня на Арені Львів.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Раніше вже повідомлялося про те, що гру доведеться перенести на інший стадіон.

Тепер же УПЛ повідомила про те, що матч також буде перенесений на інший день: поєдинок відбудеться в понеділок, 8 березня. Початок - о 14:00 за Києвом.

Нагадаємо, проведення матч на Арені Львів неможливе через підготовку стадіону до матчів збірної України проти Фінляндії та Казахстану (28 і 31 березня відповідно).

Нагадаємо, Рух на останніх секундах переміг Колос у 16 турі УПЛ.