 Яремчук влітку може покинути Гент попри новий контракт | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Захисник Вулвергемптона висловив бажання грати за збірну України
Вчора 20:09 3316
Безсмертний – новий головний тренер ФК Львів
Сьогодні 15:42 331
Чеботар: Зламаю колумбійця
Вчора 21:54 2697
Манчестер Сіті знайшов заміну Зінченку
Вчора 21:09 1953
Україна завоювала 23 медалі на міжнародному турнірі
Вчора 20:54 696
Камбосос вказав причину поразки Ломаченка у бою з Лопесом
Вчора 20:24 8661
Шахтар проявляє інтерес до Бупендзи, якого раніше сватали в Динамо
Вчора 19:39 1087
Шевчук: Світ дізнався про Фонсеку завдяки Шахтарю
Вчора 18:55 946
У Марлоса був конфлікт з Каштру в перерві матчу з Маккабі
Вчора 18:40 2352
Усик – перший в рейтингу WBA
Вчора 15:14 1896
Блоги
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії Valeriy Ruchka
28.02.2021 11:04 1148
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів Valeriy Ruchka
28.02.2021 10:09 3878 1
Зубков на 50-й секунді матчу забив божевільний гол в чемпіонаті Угорщини
Зубков на 50-й секунді матчу забив божевільний гол в чемпіонаті Угорщини Valeriy Ruchka
27.02.2021 21:42 2070
Дякую за сина! Захисник Динамо став батьком
Дякую за сина! Захисник Динамо став батьком Valeriy Ruchka
27.02.2021 17:32 1420
Який ваш рекорд? Як 62-річний американець простояв у планці понад 8 годин
Який ваш рекорд? Як 62-річний американець простояв у планці понад 8 годин Valeriy Ruchka
27.02.2021 16:53 2964
12 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії
12 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії Valeriy Ruchka
27.02.2021 11:52 3855
Ганебна симуляція! Футболіст ударив себе каменем у скроню
Ганебна симуляція! Футболіст ударив себе каменем у скроню Valeriy Ruchka
27.02.2021 11:14 1233
Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету
Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету Андрій Твердохліб
26.02.2021 16:03 2007
Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів
Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів Андрій Твердохліб
26.02.2021 14:51 1049
Шикарна комбінація та гол Буяльського, який вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи
Шикарна комбінація та гол Буяльського, який вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи Андрій Твердохліб
26.02.2021 14:34 1828
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:13 Футбол Роналду - найкращий гравець лютого в Серії А 132
15:56 Футбол СК Дніпро-1 - Олександрія: Де дивитися матч Кубка України 158
15:42 Футбол Безсмертний – новий головний тренер ФК Львів 331
15:29 Футбол Реал наблизився до трансферу Мбаппе 389
15:15 Футбол Чорноморець призначив нового головного тренера 541
14:59 Футбол Верес - Зоря: Де дивитися матч Кубка України 660
14:49 Дзюдо Збірна України назвала склад на етап Гран-прі з дзюдо у Ташкенті 342
14:34 Футбол Яремчук влітку може покинути Гент попри новий контракт 710
14:18 Теніс Завацька програла стартовий матч на турнірі у Ліоні 317
13:58 Футбол Маліновський повторив досягнення Ярмоленка, Коноплянки та Реброва 1021
13:48 Футбол Кучер відреагував на ідею відродження Металіста 879
13:33 Футбол Шумський спростував звільнення з ФК Львів через мовний скандал 706
13:16 Футбол Салах може зіграти на Олімпіаді 548
12:57 Футбол Евертон - Саутгемптон 1:0. Огляд матчу 472
12:47 ММА Український боєць у травні дебютує в UFC 641
12:32 Футбол Ліверпуль готує трансфер зірки Серії А 1002
12:16 Футбол Гвардіола назвав умови повернення Агуеро 1025
11:57 Футбол Агробізнес - Шахтар: Де дивитися матч Кубка України 976
11:46 Футбол Маркевич назвав найкращого гравця Динамо 1427
11:43 Беттінг Прогноз Агробізнес – Шахтар: 3 березня 2021 748
11:29 Футбол Метал розірвав контракт з екслегіонером Дніпра 909
11:14 Футбол Шахтар висунув ультиматум Каштру 3025
10:59 Футбол Неймар пропустить матч-відповідь проти Барселони 755
10:47 Футбол Васіль - найкращий голкіпер УПЛ за версією InStat 913
10:33 Футбол Шумський назвав деталі звільнення з ФК Львів 1541

Яремчук влітку може покинути Гент попри новий контракт

Сьогодні 14:34 710 0
Роман Яремчук може змінити клуб
Яремчук влітку може покинути Гент попри новий контракт
#Яремчук, #Гент

Джерело - isport.ua.

Український нападник Роман Яремчук незабаром може покинути бельгійський Гент, попри новий контракт з клубом.

Про це повідомляє Voetbal24.

У літнє трансферне вікно клуб не відпустив гравця через продаж нападника Джонатана Девіда. Взимку Гент також був проти відходу Яремчука.

В результаті сторони підписали новий контракт до літа 2025 року, але, за інформацією джерела, клуб готовий відпустити Романа вже після завершення нинішнього сезону.

Відзначається, що угода була підписана для того, щоб підвищити трансферну вартість футболіста, і клуб пообіцяв, що дозволить Яремчуку піти цього літа, якщо надійде вигідна пропозиція.

Нагадаємо, Яремчук продовжив контракт з Гентом.

Коментарі ()