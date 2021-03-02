Яремчук влітку може покинути Гент попри новий контракт

Роман Яремчук може змінити клуб

Український нападник Роман Яремчук незабаром може покинути бельгійський Гент, попри новий контракт з клубом.

Про це повідомляє Voetbal24.

У літнє трансферне вікно клуб не відпустив гравця через продаж нападника Джонатана Девіда. Взимку Гент також був проти відходу Яремчука.

В результаті сторони підписали новий контракт до літа 2025 року, але, за інформацією джерела, клуб готовий відпустити Романа вже після завершення нинішнього сезону.

Відзначається, що угода була підписана для того, щоб підвищити трансферну вартість футболіста, і клуб пообіцяв, що дозволить Яремчуку піти цього літа, якщо надійде вигідна пропозиція.

Нагадаємо, Яремчук продовжив контракт з Гентом.