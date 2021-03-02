Маркевич назвав найкращого гравця Динамо

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський заслужив виклик у збірну України.

Про це розповів глава комітету збірних команд УАФ Мирон Маркевич

"Чому Андрій Шевченко не помічає Віталія Буяльського? Подивимося, як збереться збірна в цьому місяці. Віталій зараз дійсно добре виглядає. Не виключено, що його викличуть до збірної України. Так, як Буяльський зараз грає - він є найкращим гравцем у Динамо", - сказав Маркевич.