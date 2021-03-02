Маркевич назвав найкращого гравця Динамо

Джерело - 1927.kiev.ua.
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський заслужив виклик у збірну України.
Про це розповів глава комітету збірних команд УАФ Мирон Маркевич
"Чому Андрій Шевченко не помічає Віталія Буяльського? Подивимося, як збереться збірна в цьому місяці. Віталій зараз дійсно добре виглядає. Не виключено, що його викличуть до збірної України. Так, як Буяльський зараз грає - він є найкращим гравцем у Динамо", - сказав Маркевич.
У поточному сезоні Буяльський зіграв 21 матч у всіх турнірах, забив 5 голів і віддав 7 асистів.
Нагадаємо, Динамо на виїзді розгромило Львів у 16 турі УПЛ.