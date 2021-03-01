У Марлоса був конфлікт з Каштру в перерві матчу з Маккабі

У роздягальні між гравцем і тренером відбулася словесна перепалка

У перерві матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар - Маккабі (1:0) виник конфлікт між наставником гірників Луїшем Каштру та одним з лідерів команди Марлосом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Каштру висловив незадоволення діями гравця в першому таймі. Марлос відповів тренеру, після чого між ними відбулася невелика перепалка. В результаті Луїш Каштру замінив Марлоса, випустивши замість 32-річного гравця Маркоса Антоніо. Відзначимо, що в перерві також був замінений Манор Соломон, замість якого на поле вийшов Тете.

Повідомляється, що в команді було ще кілька конфліктних ситуацій.

В останньому матчі проти Зорі (0:1) Марлос провів на полі весь матч.