 Зоря вирвала перемогу у Шахтаря у 16 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря вирвала перемогу у Шахтаря у 16 турі УПЛ

Сьогодні 18:57 765 1
Матч завершився голом Зорі
Зоря вирвала перемогу у Шахтаря у 16 турі УПЛ
#Зоря, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар зустрічався з луганською Зорею.

Матч був зіграний за рівної гри. Зоря дала гідний бій чемпіону. У першому таймі матчу Патрік запамятався грубим порушенням, яке мало завершитися вилученням гравця гірників, але у тому епізоді Монзуль не показала порушнику навіть жовту картку. А от на 80-ій хвилині матчу Монзуль переглянула VAR та вилучила гравця Зорі Жуніора.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Зоря. У компенсовані хвилини матчу у контратаці Іванісеня забив переможний гол.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
16 тур, 28 лютого

Шахтар - Зоря 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+4 Іванісеня

Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Тайсон, Жуніор Мораес, Марлос, Тете (Манор Соломон 76), Алан Патрік (Маркос Антоніо 65), Микола Матвієнко, Майкон, Ісмаїлі, Вітао

Зоря: Нікола Василь, Жуніор Рейс, Владислав Кочергін (Дмитро Хомченовський 13), Олександр Гладкий (Шахаб Захеді 73), Віталій Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Владислав Кабан (Дмитро Іванісеня 73), Єгор Назарин, Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Андрейс Циганікс 81), Аллахяр

Попередження: Алан Патрік 57 - Єгор Назарина 32

Вилучення: Жуніор Рейс 78

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