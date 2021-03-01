Ібрагімович пропустить обидва матчі з Манчестер Юнайтед

Шведський нападник вибув на тривалий час через травму

Лідер Мілана Златан Ібрагімович не зможе взяти участь в матчах проти Манчестера Юнайтед в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє Goal.

Шведський нападник відчуває проблеми з привідного м'яза стегна.

Таким чином, Ібрагімович не зможе допомогти своїй команді в Лізі Європи. Перший матч Мілана і Манчестер Юнайтед відбудеться 11 березня, а матч-відповідь - 18 березня.

Нагадаємо, швед отримав пошкодження в поєдинку проти Роми (2:1) в рамках Серії А і був замінений на 56-й хвилині.

У нинішньому розіграші Ліги Європи Ібрагімович провів п'ять матчів, в яких забив один гол і виконав одну гольову передачу.