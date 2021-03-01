Ібрагімович може пропустити матч з Удінезе

Джерело - UA-Football.
Нападник Мілана Златан Ібрагімович може пропустити матч 25-го туру італійської Серії А з Удінезе.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Нагадаємо, шведський форвард отримав пошкодження в матчі 24-го туру чемпіонату Італії з Ромою (2:1) і був замінений на 56-й хвилині зустрічі. Замість нього на поле вийшов форвард Рафаел Леау.
Ібрагімович має проблеми з м'язами лівого стегна. Найближчим часом нападник пройде медичне обстеження, щоб визначити серйозність ушкодження.
Матч 25-го туру чемпіонату Італії Мілан - Удінезе відбудеться 3 березня.