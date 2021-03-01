Ібрагімович може пропустити матч з Удінезе

Шведський нападник отримав травму

Нападник Мілана Златан Ібрагімович може пропустити матч 25-го туру італійської Серії А з Удінезе.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, шведський форвард отримав пошкодження в матчі 24-го туру чемпіонату Італії з Ромою (2:1) і був замінений на 56-й хвилині зустрічі. Замість нього на поле вийшов форвард Рафаел Леау.

Ібрагімович має проблеми з м'язами лівого стегна. Найближчим часом нападник пройде медичне обстеження, щоб визначити серйозність ушкодження.

Матч 25-го туру чемпіонату Італії Мілан - Удінезе відбудеться 3 березня.

Раніше Мілан підшукав заміну Ібрагімовичу.