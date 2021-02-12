Мілан підшукав заміну Ібрагімовичу

Мілан готує трансфер форварда Торіно

Мілан активно цікавиться італійським форвардом Андреа Белотті.

Про це повідомляє Tuttosport.

Тренерський штаб Мілану прагне, щоб влітку до команди приєднався форвард, який перебуватиме на піку своєї форми і зможе достойно замінити Ібрагімовича, якому у жовтні виповниться 40 років.

У поточному сезоні Ібрагімович зіграв 17 матчів, в яких забив 16 м'ячів і віддав 2 результативні передачі. Наприкінці сезону в 39-річного форварда завершується контракт, але сторони готові продовжити угоду.

У Мілані розглядають можливість підписання 27-річного нападника Торіно Андреа Белотті. На рахунку італійця 21 матч, 11 голів і 6 асистів за "биків". Контракт форварда з Торіно розрахований до літа 2022 року. Орієнтовна вартість гравця складає 40 млн євро.

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