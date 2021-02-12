Мілан підшукав заміну Ібрагімовичу

Джерело - espreso.tv.
Мілан активно цікавиться італійським форвардом Андреа Белотті.
Про це повідомляє Tuttosport.
Тренерський штаб Мілану прагне, щоб влітку до команди приєднався форвард, який перебуватиме на піку своєї форми і зможе достойно замінити Ібрагімовича, якому у жовтні виповниться 40 років.
У поточному сезоні Ібрагімович зіграв 17 матчів, в яких забив 16 м'ячів і віддав 2 результативні передачі. Наприкінці сезону в 39-річного форварда завершується контракт, але сторони готові продовжити угоду.
У Мілані розглядають можливість підписання 27-річного нападника Торіно Андреа Белотті. На рахунку італійця 21 матч, 11 голів і 6 асистів за "биків". Контракт форварда з Торіно розрахований до літа 2022 року. Орієнтовна вартість гравця складає 40 млн євро.
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