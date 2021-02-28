Відома ступінь тяжкості травми капітана Олімпіка

У матчі 16-го туру УПЛ капітан Олімпіка Євген Цимбалюк отримав страшну травму в зіткненні з нападником Миная Антоном Шиндером та пропустить не менше трьох місяців.

Про це заявив президент донецького клубу Владислав Гельзін.

"У Євгена перелом латеральної кістки плюс розрив зв'язок, сьогодні будуть робити операцію. Точний вердикт скаже лікар, але зрозуміло, що гравець вибув мінімум на три місяці, цей сезон для нього вже, на жаль, закінчений", - сказав Гельзін.