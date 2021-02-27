Баварія розгромила Кельн, перемоги Боруссії Д та Штутгарта. Результати матчів 23 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 23 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
23 тур, 27 лютого
Баварія Мюнхен - Кельн 5:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 Чупо-Монтінг, 2:0 - 33 Левандовський, 2:1 - 49 Скірі, 3:1 - 65 Левандовський, 4:1 - 82 Гнабрі, 5:1 - 86 Гнабрі
Боруссія Д. - Армінія Білефельд 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Дахуд, 2:0 - 58 Санчо (пен), 3:0 - 81 Рейньєр
Вольфсбург - Герта Берлін 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Клюнтер (автогол), 2:0 - 90+2 Лакруа
Штутгарт - Шальке 5:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 10 Ендр, 2:0 - 26 Ендо, 3:0 - 34 Калайджич, 3:1 - 40 Колашинац, 4:1 - 88 Клемент, 5:1 - 90+2 Дідаві