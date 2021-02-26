Серхіо Рамос може продовжити контракт з Реалом

Капітан Реала Серхіо Рамос близький до продовження контракту з мадридським клубом.

Про це повідомляє Marca.

23 лютого Серхіо вкотре зустрівся з Флорентіно Пересом. Незважаючи на те, що першу пропозицію щодо нової угоди 34-річний іспанець відхилив, його відносини з президентом не погіршились. Їхнє спілкування відбувається на постійній основі.

Контракт Рамоса з "вершковими" завершується влітку цього року, а тому вже з 1 січня він має право домовлятись про перехід в новий клуб. Наразі про попередні угоди багаторічного капітана Реала з іншими колективами не повідомлялось.

Нагадаємо, Реал знайшов заміну Рамосу.