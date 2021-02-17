Реал знайшов заміну Рамосу

Карму може стати заміною Серхіо Рамосу

Мадридський Реал цікавиться 21-річним центральним захисником Браги Давидом Карму.

Про це повідомляє AS.

Вершкові вважають, що гравець може стати заміною 34-річному іспанському захиснику Серхіо Рамосу.

Карму - вихованець Браги. У поточному сезоні Давид провів за португальську команду 21 матч у всіх турнірах.

Клаусула гравця становить €40 мільйонів за орієнтовної вартості Давида у €8,5 мільйонів. Контракт Карму з Брагою розрахований до літа 2025-го року.

Минулого січня футболістом активно цікавився Ліверпуль.

В активі Карму 7 матчів за збірну Португалії U-20.

Раніше, Реал відмовиться від Мбаппе заради Голанда.