Реал знайшов заміну Рамосу

Джерело - Sport.ua.
Мадридський Реал цікавиться 21-річним центральним захисником Браги Давидом Карму.
Про це повідомляє AS.
Вершкові вважають, що гравець може стати заміною 34-річному іспанському захиснику Серхіо Рамосу.
Карму - вихованець Браги. У поточному сезоні Давид провів за португальську команду 21 матч у всіх турнірах.
Клаусула гравця становить €40 мільйонів за орієнтовної вартості Давида у €8,5 мільйонів. Контракт Карму з Брагою розрахований до літа 2025-го року.
Минулого січня футболістом активно цікавився Ліверпуль.
В активі Карму 7 матчів за збірну Португалії U-20.
Раніше, Реал відмовиться від Мбаппе заради Голанда.