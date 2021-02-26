Став відомий час початку матчів Динамо та Шахтаря у Лізі Європи

Джерело - uefa.com.
Зустрічі 1/8 фіналу другого за престижністю турніру Європи відбудуться 11 та 18 березня.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Важливо: Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи
Динамо, згідно з розкладом, зіграє перший матч з Вільяреалом вдома 11 березня о 19:55, а другий – рівно через тиждень о 22:00.
Шахтар у Римі 11 березня зіграє о 22:00, початок матчу-відповіді запланований о 19:55.
Ліга Європи
1/8 фіналу
Перші матчі. 11 березня
19:55. Динамо Київ (Україна) – Вільярреал (Іспанія)
22:00. Рома (Італія) – Шахтар (Україна)
Другі матчі. 18 березня
19:55. Шахтар (Україна) – Рома (Італія)
22:00. Вільярреал (Іспанія) – Динамо Київ (Україна)