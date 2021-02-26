Став відомий час початку матчів Динамо та Шахтаря у Лізі Європи

УЄФА оприлюднив дати й час усіх матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Зустрічі 1/8 фіналу другого за престижністю турніру Європи відбудуться 11 та 18 березня.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

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Динамо, згідно з розкладом, зіграє перший матч з Вільяреалом вдома 11 березня о 19:55, а другий – рівно через тиждень о 22:00.

Шахтар у Римі 11 березня зіграє о 22:00, початок матчу-відповіді запланований о 19:55.

Ліга Європи

1/8 фіналу

Перші матчі. 11 березня

19:55. Динамо Київ (Україна) – Вільярреал (Іспанія)

22:00. Рома (Італія) – Шахтар (Україна)

Другі матчі. 18 березня

19:55. Шахтар (Україна) – Рома (Італія)

22:00. Вільярреал (Іспанія) – Динамо Київ (Україна)