Клуб планує зміни в складі

Гент, який провалює нинішній сезон в Бельгії (12-е місце), влітку готується до великих змін у складі.

Про це повідомляє sportmagazine.knack.be.

Швидше за все, команду покинуть захисник Ігор Пластун і хавбек Роман Безус. Контракти обох українців завершуються влітку 2022 року.

Обидва не мають місця в основному складі, проте з чемпіонату Бельгії мають шанси потрапити до збірної України. Пластун в нинішньому сезоні провів 12 матчів, а Безус - 16. Взимку Роман відмовився переходити в турецький клуб.

Інша ситуація з лідером Романом Яремчуком, який є провідним бомбардиром команди, але Гент пообіцяв продати його після чемпіонату Європи.

У нинішньому сезоні Яремчук забив 16 голів і націлений на перехід в ТОП-чемпіонат.

Нагадаємо, гол Яремчука не приніс Генту перемогу над Мехеленом у 27 турі Ліги Жупіле.