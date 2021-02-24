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Яремчук, Безус і Пластун влітку можуть залишити Гент

Сьогодні 15:46 854 0
Клуб планує зміни в складі
Яремчук, Безус і Пластун влітку можуть залишити Гент
#Гент, #Яремчук, #Безус, #Пластун

Джерело - Sport.ua.

Гент, який провалює нинішній сезон в Бельгії (12-е місце), влітку готується до великих змін у складі.

Про це повідомляє sportmagazine.knack.be.

Швидше за все, команду покинуть захисник Ігор Пластун і хавбек Роман Безус. Контракти обох українців завершуються влітку 2022 року.

Обидва не мають місця в основному складі, проте з чемпіонату Бельгії мають шанси потрапити до збірної України. Пластун в нинішньому сезоні провів 12 матчів, а Безус - 16. Взимку Роман відмовився переходити в турецький клуб.

Інша ситуація з лідером Романом Яремчуком, який є провідним бомбардиром команди, але Гент пообіцяв продати його після чемпіонату Європи.

У нинішньому сезоні Яремчук забив 16 голів і націлений на перехід в ТОП-чемпіонат.

Нагадаємо, гол Яремчука не приніс Генту перемогу над Мехеленом у 27 турі Ліги Жупіле.

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