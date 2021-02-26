 Славія обіграла Лестер, Динамо Загреб вибив Краснодар. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Славія обіграла Лестер, Динамо Загреб вибив Краснодар. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 00:06 1081 0
Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
Славія обіграла Лестер, Динамо Загреб вибив Краснодар. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи
1/16 фіналу, 25 лютого

Баєр Леверкузен - Янг Бойз 0:2 (0:0)

(За підсумками двох зустрічей: 3:6)

Голи: 0:1 - 48 Сібачо, 0:2 - 86 Фасснахт

Динамо Загреб - Краснодар 1:0 (1:0)

(За підсумками двох зустрічей: 4:2)

Голи: 1:0 - 31 Оршич

Лестер - Славія Прага 0:2 (0:0)

(За підсумками двох зустрічей: 0:2)

Голи: 0:1 - 49 Провод, 0:2 - 79 Сіма

Манчестер Юнайтед - Реал Сосьєдад 0:0

(За підсумками двох зустрічей: 4:0)

Мілан - Црвена Звезда 1:1 (1:1)

(За підсумками двох зустрічей: 3:3)

Голи: 1:0 - 9 Кессі (пен), 1:1 - 24 Ель-Фарду Бен

ПСВ - Олімпіакос Пірей 2:1 (2:0)

(За підсумками двох зустрічей: 4:5)

Голи: 1:0 - 23 Захаві, 2:0 - 44 Захаві, 2:1 - 88 Кола

Рома - Брага 3:1 (1:0)

 (За підсумками двох зустрічей: 5:1)

Голи: 1:0 - 24 Джеко, 2:0 - 75 Перес, 2:1 - 88 Крістанте, 3:1 - 90+1 Майораль

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