Славія обіграла Лестер, Динамо Загреб вибив Краснодар. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.
Баєр Леверкузен - Янг Бойз 0:2 (0:0)
(За підсумками двох зустрічей: 3:6)
Голи: 0:1 - 48 Сібачо, 0:2 - 86 Фасснахт
Динамо Загреб - Краснодар 1:0 (1:0)
(За підсумками двох зустрічей: 4:2)
Голи: 1:0 - 31 Оршич
Лестер - Славія Прага 0:2 (0:0)
(За підсумками двох зустрічей: 0:2)
Голи: 0:1 - 49 Провод, 0:2 - 79 Сіма
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьєдад 0:0
(За підсумками двох зустрічей: 4:0)
Мілан - Црвена Звезда 1:1 (1:1)
(За підсумками двох зустрічей: 3:3)
Голи: 1:0 - 9 Кессі (пен), 1:1 - 24 Ель-Фарду Бен
ПСВ - Олімпіакос Пірей 2:1 (2:0)
(За підсумками двох зустрічей: 4:5)
Голи: 1:0 - 23 Захаві, 2:0 - 44 Захаві, 2:1 - 88 Кола
Рома - Брага 3:1 (1:0)
(За підсумками двох зустрічей: 5:1)
Голи: 1:0 - 24 Джеко, 2:0 - 75 Перес, 2:1 - 88 Крістанте, 3:1 - 90+1 Майораль