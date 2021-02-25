Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи

1/16 фіналу. Матч-відповідь

Стадіон: Олімпійський (Київ)

25.02.2021. 19:55

Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів

Шахтар

Тиждень тому, без особливих проблем, Шахтар обіграв ізраїльтян - 0:2. Голами у складі гірників відзначилися Патрік і Тете. Звичайно, результат не вражаючий. Але для підопічних Каштру це був тільки другий офіційний матч у 2021-му році. Природно, команді знадобиться час, щоб набрати оптимальні кондиції.

Буквально через пару днів після матчу ЛЄ, Шахтар в чемпіонаті виявився сильнішим Руху - 2:0. Цей успіх дозволив на 1 бал наблизитися до київського Динамо, яке лідирує в турнірній таблиці.

Щоб українській команді опинитися в наступному раунді, досить не поступитися Маккабі з різницею більш ніж в 2 голи. Ну а це маловірогідно.

Варто відзначити, що У 6-й з 8-і попередніх ігор на своєму полі, в рамках ЛЄ, "гірники" перемагали.

Останні матчі Шахтаря:

ПЛ. Шахтар - Рух 2:0

ЛЄ. Маккабі Тель-Авів - Шахтар 0:2

ПЛ. Колос - Шахтар 0:0

КТМ. Шахтар - Борац Баня-Лука 2:0

КТМ. Шахтар - Слован Братислава 0:1

Маккабі Тель-Авів

Маккабі Тель-Авів здійснив великий прорив, коли зумів пробитися в плей-оф Ліги Європи. З огляду на рівень і статус суперника, всі прекрасно розуміли, що у ізраїльтян практично немає шансів на вихід в 1/8. Перший матч це підтвердив. Підопічні Патріка ван Леувена абсолютно ніякого опору не чинили "гірникам", провівши більшу частину матчу біля своїх воріт, відбиваючи атаки українців.

Про те, що потрібно зробити "жовтим", щоб опинитися в наступному раунді, ви уже знаєте.

Не кращим чином на перспективі Маккабі позначається той факт, що команда в крайніх в 8-и виїзних матчах в ЛЄ, здобула лише 1 перемогу. Крім того, з різницею у 2 м'ячі ізраїльтяни не перемагали в ЛЄ вже в 13 поспіль матчах на виїздах.

Останні матчі Маккабі:

КІЗ. Хапоель Беер-Шева - Маккабі Тель-Авів 0:1

ЛЄ. Маккабі Тель-Авів - Шахтар 0:2

ПЛ. Хапоель Кфар - Саба - Маккабі Тель-Авів 0:1

ПЛ. Маккабі Тель-Авів - Хапоель Хадера 3:1

ПЛ. Маккабі Тель-Авів - Сахнін 1:0

Статистика особистих зустрічей

Поєдинок тиждень тому був першим очним протистоянням між цими командами.

Пряма мова:

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря:)

"Практично всі наші гравці перебувають у відмінних кондиціях, включаючи Корнієнка. Всі готові грати з "Маккабі", який створив нам багато проблем. Спеціально говорю про цю команду, тому що ми трохи відходимо від головної теми. Практично всі відновилися. Сподіваюся, завтра всі будуть готові".

Сергій Кривцов (захисник Шахтаря)

"У першій грі ми зробили хороший доробок, але своє завдання ще не виконали. Наше завдання - вийти, як мінімум, до фіналу. Граючи без уболівальників, ми зрозуміли, наскільки вони дійсно важливі для нас. Ми дуже скучили, і раді, що вболівальники повернуться на трибуни. Сподіваємося на їх підтримку і постараємося порадувати їх".

Факти:

- Маккабі ніколи не перемагав в українських команд.

- Тимчасовий тренер Маккабі Патрік ван Леувен з 2008 по 2013 рік обіймав посаду керівника академії донецького Шахтаря.

- Шахтар не програв вісім матчів поспіль;

- Шахтар - один з шести колишніх переможців Кубка УЄФА, що беруть участь в цьому сезоні в 1/16 фіналу. Трофей раніше також завойовували Аякс, Байєр, Наполі, ПСВ і Тоттенгем.

Прогноз Чемпіона: 2:0