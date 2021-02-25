 «Шахтёр Донецк» – «Маккаби Тель-Авив»: прогноз на 2-й матч 1/16 финала ЛЕ 25.02 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 03:56 984
Брюгге - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 03:12 1928
Аталанта з Маліновським поступилася Реалу у Лізі чемпіонів
Вчора 23:54 370
Ліга чемпіонів. Аталанта - Реал Мадрид 0:1. Як це було
Вчора 23:52 3901
Луческу: Брюгге – небезпечний суперник
Вчора 21:44 658
Кременчук розібрався з Донбасом в УХЛ
Вчора 20:29 876
Тренер Брюгге склав новий план на матч з Динамо через коронавірус
Вчора 19:59 1197
Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з лижних видів спорту
Вчора 18:57 2377
Степаненко може пропустити матч проти Маккабі
Вчора 18:28 1369
Хацкевич: Гармаша хотілося прибити
Вчора 15:09 1605
Блоги
Лижник під час спуску впав у восьмиметрову яму на трасі в Сочі. Наслідки жахливі
Лижник під час спуску впав у восьмиметрову яму на трасі в Сочі. Наслідки жахливі Valeriy Ruchka
Вчора 17:05 1142
Українська біатлоністка запустила власний мерч
Українська біатлоністка запустила власний мерч Valeriy Ruchka
Вчора 15:07 968
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні Valeriy Ruchka
Вчора 13:59 1177
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка Андрій Твердохліб
Вчора 13:55 2187
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу Valeriy Ruchka
Вчора 13:08 1043
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії Valeriy Ruchka
Вчора 10:19 6240
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:51 743
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:41 6759
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:31 8259 2
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:01 2880
У нападника збірної України народилася донька
У нападника збірної України народилася донька Андрій Твердохліб
23.02.2021 12:12 1084
Баварія та Ліверпуль позаду: букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів
Баварія та Ліверпуль позаду: букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
23.02.2021 11:49 2343
Захисник Динамо подарував футболку юній уболівальниці
Захисник Динамо подарував футболку юній уболівальниці Андрій Твердохліб
23.02.2021 11:24 1248
Суркіс - Коломойському: Медведчук - під*рас, я з ним не спілкуюсь
Суркіс - Коломойському: Медведчук - під*рас, я з ним не спілкуюсь Андрій Твердохліб
23.02.2021 11:10 47439 3
Покарання за українську мову: з'явилося відео моменту
Покарання за українську мову: з'явилося відео моменту Valeriy Ruchka
22.02.2021 20:40 6315 7
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
03:56 Футбол Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 984
03:12 Футбол Брюгге - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 1928
02:15 Пряма трансляція Брюгге - Динамо: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE 955
00:44 Пряма трансляція Шахтар - Маккабі Т-А: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE 1421
24 Лютого 2021
23:54 Футбол Аталанта з Маліновським поступилася Реалу у Лізі чемпіонів 370
23:52 Футбол Ліга чемпіонів. Аталанта - Реал Мадрид 0:1. Як це було 3901
23:50 Футбол Манчестер Сіті розібрався з Боруссією М у Лізі чемпіонів 868
23:42 Футбол Кендзьора: Теодорчик побажав удачі в матчі з Брюгге 827
23:25 Футбол У Дніпро-1 спростували переговори з Петреску 852
23:13 Футбол Тоттенгем - Вольфсберг 4:0. Огляд матчу 825
22:58 Футбол Каштру: Хотілося, щоб Мораес забивав більше 825
22:46 Хокей. УХЛ Кременчук - Донбас 5:2. Огляд матчу 940
22:31 Футбол Фехервар з Петряком вибив Ференцварош Реброва з Кубка Угорщини 1121
22:16 Хокей. УХЛ Крижані Вовки у результативному матчі обіграли Маріуполь 1211
21:50 Футбол Барселона розгромила Ельче у Ла-Лізі 958
21:47 Пряма трансляція Боруссія М - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1341
21:45 Пряма трансляція Аталанта - Реал: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1825
21:44 Футбол Луческу: Брюгге – небезпечний суперник 658
21:29 Футбол Каштру: На матч з Маккабі поставлю найсильніший склад 1324
21:10 Футбол Зінченко не потрапив у старт Манчестер Сіті на матч з Боруссією М 1193
20:54 Футбол Маліновський у запасі Аталанти на матч з Реалом 1067
20:48 Футбол Тоттенгем знищив Вольфсберг у Лізі Європи 1467
20:37 Беттінг Дзеркало Betwinner 1139
20:29 Хокей. УХЛ Кременчук розібрався з Донбасом в УХЛ 876
20:15 Футбол Лемпард може очолити Селтік 1286

Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Сьогодні 03:56 984 0
Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
#Шахтар, #Маккабі, #ЛЄ

Джерело - Чемпіон.

 Ліга Європи

1/16 фіналу. Матч-відповідь

Стадіон:  Олімпійський (Київ)

25.02.2021. 19:55

 Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів

Шахтар

Тиждень тому, без особливих проблем, Шахтар обіграв ізраїльтян - 0:2. Голами у складі гірників відзначилися Патрік і Тете. Звичайно, результат не вражаючий. Але для підопічних Каштру це був тільки другий офіційний матч у 2021-му році. Природно, команді знадобиться час, щоб набрати оптимальні кондиції.

Буквально через пару днів після матчу ЛЄ, Шахтар в чемпіонаті виявився сильнішим Руху - 2:0. Цей успіх дозволив на 1 бал наблизитися до київського Динамо, яке лідирує в турнірній таблиці.

Щоб українській команді опинитися в наступному раунді, досить не поступитися Маккабі з різницею більш ніж в 2 голи. Ну а це маловірогідно.

Варто відзначити, що У 6-й з 8-і попередніх ігор на своєму полі, в рамках ЛЄ, "гірники" перемагали.

Останні матчі Шахтаря:

ПЛ. Шахтар - Рух 2:0

ЛЄ. Маккабі Тель-Авів - Шахтар 0:2

ПЛ. Колос - Шахтар 0:0

КТМ. Шахтар - Борац Баня-Лука 2:0

КТМ. Шахтар - Слован Братислава 0:1

Маккабі Тель-Авів

Маккабі Тель-Авів здійснив великий прорив, коли зумів пробитися в плей-оф Ліги Європи. З огляду на рівень і статус суперника, всі прекрасно розуміли, що у ізраїльтян практично немає шансів на вихід в 1/8. Перший матч це підтвердив. Підопічні Патріка ван Леувена абсолютно ніякого опору не чинили "гірникам", провівши більшу частину матчу біля своїх воріт, відбиваючи атаки українців.

Про те, що потрібно зробити "жовтим", щоб опинитися в наступному раунді, ви уже знаєте.

Не кращим чином на перспективі Маккабі позначається той факт, що команда в крайніх в 8-и виїзних матчах в ЛЄ, здобула лише 1 перемогу. Крім того, з різницею у 2 м'ячі ізраїльтяни не перемагали в ЛЄ вже в 13 поспіль матчах на виїздах.

Останні матчі Маккабі:

КІЗ. Хапоель Беер-Шева - Маккабі Тель-Авів 0:1

ЛЄ. Маккабі Тель-Авів - Шахтар 0:2

ПЛ. Хапоель Кфар - Саба - Маккабі Тель-Авів 0:1

ПЛ. Маккабі Тель-Авів - Хапоель Хадера 3:1

ПЛ. Маккабі Тель-Авів - Сахнін 1:0

Статистика особистих зустрічей

Поєдинок тиждень тому був першим очним протистоянням між цими командами.

Пряма мова:

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря:)

"Практично всі наші гравці перебувають у відмінних кондиціях, включаючи Корнієнка. Всі готові грати з "Маккабі", який створив нам багато проблем. Спеціально говорю про цю команду, тому що ми трохи відходимо від головної теми. Практично всі відновилися. Сподіваюся, завтра всі будуть готові".

Сергій Кривцов (захисник Шахтаря)

"У першій грі ми зробили хороший доробок, але своє завдання ще не виконали. Наше завдання - вийти, як мінімум, до фіналу. Граючи без уболівальників, ми зрозуміли, наскільки вони дійсно важливі для нас. Ми дуже скучили, і раді, що вболівальники повернуться на трибуни. Сподіваємося на їх підтримку і постараємося порадувати їх".

Факти:

- Маккабі ніколи не перемагав в українських команд. 

- Тимчасовий тренер Маккабі Патрік ван Леувен з 2008 по 2013 рік обіймав посаду керівника академії донецького Шахтаря.

- Шахтар не програв вісім матчів поспіль;

- Шахтар - один з шести колишніх переможців Кубка УЄФА, що беруть участь в цьому сезоні в 1/16 фіналу. Трофей раніше також завойовували Аякс, Байєр, Наполі, ПСВ і Тоттенгем.

Прогноз Чемпіона: 2:0

Коментарі ()