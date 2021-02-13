 Динамо здолало Олімпік у 14 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Підрушна та Блашко у ТОП-15 спринту на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:48 639
Динамо здолало Олімпік у 14 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 2382
Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції
Сьогодні 18:08 13595
ЧС-2021. Жінки. Спринт 7.5 км: Як це було
Сьогодні 16:45 4267
Зоря мінімально здолала Десну в 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:55 541
Забарний і Трубін - у ТОП-50 найкращих гравців світу до 20 років за версією L’Equipe
Сьогодні 09:24 531
Світоліна розгромила Путінцеву та зіграє в 1/8 фіналу Australian Open
Сьогодні 03:39 5688
Санітра: Дуже потішив Цимбал
Вчора 19:15 1676
У Харкові померла 16-річна призерка України зі штовхання ядра
Вчора 18:44 2671
Цимбал - найкращий за швидкістю стрільби у спринті
Вчора 17:47 1289 1
Блоги
Не жартуйте з борцями: Беленюк кинув у сніг олімпійського чемпіона
Не жартуйте з борцями: Беленюк кинув у сніг олімпійського чемпіона Андрій Твердохліб
Вчора 14:26 1894
Влада Седан назвала символічну збірну найсексуальніших футболістів
Влада Седан назвала символічну збірну найсексуальніших футболістів Андрій Твердохліб
Вчора 13:57 4556
8 фільмів про спорт, що надихають
8 фільмів про спорт, що надихають Андрій Твердохліб
Вчора 12:05 755
В історичному місці Києва влаштували катання на сноубордингу
В історичному місці Києва влаштували катання на сноубордингу Андрій Твердохліб
Вчора 12:05 495
В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро
В УЄФА назвали ключових гравців збірної України на Євро Андрій Твердохліб
Вчора 11:33 11776 2
Уболівальниця показала Надалю середній палець, охорона вивела порушницю зі стадіону
Уболівальниця показала Надалю середній палець, охорона вивела порушницю зі стадіону Андрій Твердохліб
Вчора 10:15 871
Відео дня. Яремчук забиває черговий гол за Гент
Відео дня. Яремчук забиває черговий гол за Гент Андрій Твердохліб
Вчора 07:09 3270
Дворазова чемпіонка світу знялася оголеною для Playboy. Дуже відверті фото 18+
Дворазова чемпіонка світу знялася оголеною для Playboy. Дуже відверті фото 18+ Valeriy Ruchka
Вчора 06:22 7096
УЄФА пригадав божевільний гол Реброва у Лізі чемпіонів
УЄФА пригадав божевільний гол Реброва у Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
11.02.2021 21:22 4816
УХЛ провели третю зустріч в рамках Sport & Business Club
УХЛ провели третю зустріч в рамках Sport & Business Club Андрій Твердохліб
11.02.2021 19:58 530
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:23 Футбол Бернлі розгромив Крістал Пелес у 24 турі АПЛ 50
19:09 Футбол Зінченко у старті Манчестер Сіті на матч з Тоттенгемом 232
19:00 Кіберспорт Azov Wolves здолали Lviv Boars у чемпіонаті України 168
18:55 Футбол Динамо здолало Олімпік у 14 турі УПЛ 2382
18:46 Хокей. УХЛ Кременчук переміг Дніпро в УХЛ 247
18:28 Футбол Баєр втратив перемогу над Майнцом, нічия Боруссія Д та Гоффенгайма. Результати 21 туру Бундесліги 156
18:15 Баскетбол Запоріжжя здолало Хімік у Суперлізі 264
18:08 Біатлон Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції 13595
18:02 Пряма трансляція Кальярі - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 22 туру Серії А. LIVE 163
18:00 Кіберспорт EBC Dnipro розгромив Budivelnyk Gaming у чемпіонаті України 269
17:59 Футбол Торіно розписало нічию з Дженоа у Серії А 244
17:42 Футбол Минай - ФК Львів 1:2. Відео голів 516
17:23 Хокей Краматорськ в овертаймі вирвав перемогу у Білого Барса в УХЛ 365
17:04 Футбол Атлетіко здолало Гранаду у 23 турі Ла-Ліги 375
16:50 Блог Лунін показав свої божевільні сейви на тренуванні Реала 506
16:48 Біатлон Підрушна та Блашко у ТОП-15 спринту на чемпіонаті світу 639
16:45 Біатлон ЧС-2021. Жінки. Спринт 7.5 км: Як це було 4267
16:40 Футбол Лестер завдав Ліверпулю третьої поспіль поразки в АПЛ 727
16:30 Футбол Бєсєдін та Циганков у старті Динамо на матч з Олімпіком 783
16:20 Футбол Минай з Мілевським поступився Львову в УПЛ 867
16:10 Футбол Франков: Колос зумів домовитися, нічого більше 1215 1
15:55 Футбол Зоря мінімально здолала Десну в 14 турі УПЛ 541
15:50 Блог Гладкий оформив дубль за Зорю 373
15:40 Теніс Цуренко виступить в основній сітці турніру Phillip Island Trophy 620
15:34 Пряма трансляція Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Australian Open. LIVE 750

Динамо здолало Олімпік у 14 турі УПЛ

Сьогодні 18:55 2382 0
Дубль оформив Артем Бєсєдін
Динамо здолало Олімпік у 14 турі УПЛ
#Динамо, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 14 турі УПЛ вдома обіграло Олімпік.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь київського клубу.

Відзначимо, що Олімпік догравав матч вдев'ятьох, спочатку другу жовту картку отримав Нкенг, а наприкінці матчу арбітр вилучив Ореста Лебеденка.

Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 13 лютого

Динамо - Олімпік 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Альваренга, 1:1 - 30 Бєсєдін, 2:1 - 78 Буяльський, 3:1 - 90 Бєсєдін

Динамо: 1. Бущан, 16. Миколенко, 4. Попов, 94. Кендзьора, 20. Караваєв, 5. Сидорчук, 29. Буяльський (18. Андрієвський, 90), 10. Шапаренко (17. Лєднєв, 90), 15. Циганков, 14. де Пена (22. Родрігес, 75), 41. Бєсєдін.

Олімпік: 35. Чекотун, 6. Драме, 74. Снурніцин, 42. Пасіч (30. Таллес, 84), 54. Лебеденко, 20. Бабенко, 18. Альваренга, 11. Хамелюк (9. Завійський, 63), 89. Політило, 14. Романовський (7. Чогадзе, 75), 17. Нкенг.

Попереджені: Бєсєдін (14), де Пена (45), Попов (90+3) – Нкенг (8), Драме (15), Хамелюк (45)

Вилучені: Нкенг (76), Лебеденко (86).

Раніше, Минай з Мілевським поступився Львову в УПЛ.

Коментарі ()