Спеціаліст готовий залишити англійський клуб заради роботи у збірній Німеччини

53-річний головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп може покинути англійський клуб заради роботи у збірній Німеччини.

Про це повідомляє Bild.

Клопп готовий замінити на посаді наставника німецької національної команди Йоахіма Лева після проведення ЧС-2022, незважаючи на те, що його контракт із Ліверпулем розрахований до 2024-го року.

У Ліверпулі впевнені тільки в тому, що Клопп не піде з команди найближчим часом.

Юрген Клопп очолив Ліверпуль у жовтні 2015-го року і виграв з червоними чемпіонат Англії (2019/2020) і Лігу чемпіонів (2018/2019).

Раніше, капітан Ліверпуля травмувався у дербі з Евертоном.