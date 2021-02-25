Джерело - sport.ua.
53-річний головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп може покинути англійський клуб заради роботи у збірній Німеччини.
Про це повідомляє Bild.
Клопп готовий замінити на посаді наставника німецької національної команди Йоахіма Лева після проведення ЧС-2022, незважаючи на те, що його контракт із Ліверпулем розрахований до 2024-го року.
У Ліверпулі впевнені тільки в тому, що Клопп не піде з команди найближчим часом.
Юрген Клопп очолив Ліверпуль у жовтні 2015-го року і виграв з червоними чемпіонат Англії (2019/2020) і Лігу чемпіонів (2018/2019).
Раніше, капітан Ліверпуля травмувався у дербі з Евертоном.