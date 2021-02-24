В УАФ підтримали ідею відродження Металіста

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтримав ініціативу Олександра Ярославського, який висловив бажання відродити харківський ФК Металіст.

Про це розповів сам функціонер.

"Із великим натхненням дізнався про лист-звернення президента легендарного ФК Металіст Олександра Ярославського до влади Харківщини з пропозицією об’єднатися з усіма небайдужими земляками й відданими вболівальниками та відродити справжній героїчний ФК Металіст.

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Той Металіст, який зовсім недавно захоплював своєю грою не лише харків’ян, а й мільйони шанувальників футболу по всій Україні й далеко за її межами. Дуже вдячний Олександру Ярославському за таку ініціативу! Як член Виконкому УЄФА й президент УАФ буду всіляко сприяти її реалізації. Вірю, що вже в найближчому майбутньому харківський клуб, заснований ще 1925 року, клуб із такою славною історією знову буде зачаровувати нас своєю грою в УПЛ, Кубку України й єврокубках — і, зокрема, в Лізі чемпіонів!", - відзначив Павелко.