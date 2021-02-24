Динамо взимку могло підписати бомбардира чемпіонату Хорватії

Угода зірвалася в останню мить

Джерело - Sportske novosti.

Київське Динамо під час зимового трансферного вікна було близьким до підписання лівого вінгера Гориці Крістіана Ловрича.

Про це заявив президент хорватського клубу Ненад Чрнко.

"Остання пропозиція щодо Ловрича надійшла від київського Динамо, їм якраз потрібно було реєструвати гравців для участі в Лізі Європи. Ми домовилися, я спілкувався з президентом Динамо про те, що наступного дня ми відправимо гравця літаком на медогляд. Однак дещо ускладнилося, ми не хотіли з цим погоджуватися", - сказав Чрнко.

Відзначимо, що Ловрич може зіграти на будь-якій позиції в лінії атаки. У поточному сезоні провів 18 матчів у чемпіонаті Хорватії, забив 14 голів і віддав 4 асисти. На цей час Ловрич ділить перше місце в бомбардирських перегонах турніру з Рамоном Мьєресом. Transfermarkt оцінює гравця в 5,5 мільйона євро.

Раніше, колишнього бека Динамо звинувачують в тому, що він збив людину і втік з місця ДТП.