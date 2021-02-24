Хацкевич знову хоче очолити Динамо

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич не проти повернутися на тренерську лаву киян у майбутньому.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Робота в Динамо? Період був непростий, але з часом усе заспокоїлось. У будь-якому місці роботи, якщо ти працюєш у тій галузі, в якій необхідно давати результат, відповідальність та тиск присутні. Але це справа, яку ти обрав, і про вибір ти не шкодуєш.

Якби запросив Суркіс, чи пішов би у Динамо ще раз? Думаю, розмову можна було б вибудовувати трохи інакше, особливо щодо вимог, але чому б ні?", – зазначив Хацкевич.