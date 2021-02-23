Реал знайшов заміну Луніну

Джерело - sport.ua.
Голкіпер Реала Андрій Лунін в літнє міжсезоння імовірно може піти в оренду в одну з команд Ла-Ліги.
Про це повідомляє La Razón.
Мадридський клуб вивчив ринок і зупинився на 23-річному воротареві Леванте Дані Карденасі, який прийде на заміну українцеві. "Вершкові" вже готуються до здійснення трансферу.
У послугах Луніна найбільше зацікавлені Ейбар і Гранада, які пильно стежать за ситуацією.
Відзначимо, що український голкіпер зіграв лише один матч в складі Реала в рамках Кубка Іспанії.
Нагадаємо, Лунін та ще 18 гравців Реала відправились на матч проти Аталанти Маліновського.