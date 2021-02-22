 Лунін та ще 18 гравців Реала відправились на матч проти Аталанти Маліновського | Футбол | Champion.com.ua
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Лунін та ще 18 гравців Реала відправились на матч проти Аталанти Маліновського

Сьогодні 17:46 212 0
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Лунін та ще 18 гравців Реала відправились на матч проти Аталанти Маліновського
#Реал

Джерело - Чемпіон.

Реал опублікував заявку на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

У Бергамо відправляться 19 футболістів. У число заявлених гравців не потрапили відразу дев'ять гравців першої команди: Карім Бензема, Серхіо Рамос, Еден Азар, Марсело, Дані Карвахаль, Федеріко Вальверде, Родріго, Альваро Одріосола і Едер Мілітао.

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