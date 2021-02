Лунін та ще 18 гравців Реала відправились на матч проти Аталанти Маліновського

Реал опублікував заявку на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

У Бергамо відправляться 19 футболістів. У число заявлених гравців не потрапили відразу дев'ять гравців першої команди: Карім Бензема, Серхіо Рамос, Еден Азар, Марсело, Дані Карвахаль, Федеріко Вальверде, Родріго, Альваро Одріосола і Едер Мілітао.

📋✅ Our 19-man squad for the match against @Atalanta_BC!#UCL pic.twitter.com/kT5ML6qV0d