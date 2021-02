У середу, 24 лютого, Аталанта прийме мадридський Реал в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Актуально: Аталанта - Реал: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Головний тренер італійської команди Джан П'єро Гасперіні включив в список гравців півзахисника Руслана Маліновського.

📋 I nostri convocati per la sfida con il @realmadrid!

💪 Our squad list for tomorrow!#AtalantaReal #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/WcwrRYOSnS