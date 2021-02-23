Є чотири клуби в УПЛ, які не дають гроші арбітрам.

Про це заявив президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Вся Україна сміється з цього епізоду. Всі бачили, що пенальті не було, а Бондаренко побачив і сказав гравцям Інгульця, що хтось штовхнув Степанюка в штрафний. Але на повторі видно, що до Руслана ніхто не торкався. Те, що Степанюк - циркач, ми це знаємо ще з Першої ліги.

Але це явний перебір. Якщо на кожен крик арбітр буде свистіти, то це буде дуже, не знаю тоді, що буде далі. Знаєте, зараз я піду з "Інгульця" і завтра перепишу всі права за одну гривню на свого сина, але з цими суддями буду боротися. Причому жорстко.

Тому що це система, яка зайшла в такі глухі нетрі, які потрібно викорінювати. І я буду боротися з нею до кінця, тому що Інгулець не дає гроші на суддів. І потім я розповім вам всю правду, коли залишу свій пост. Щоб зараз КДК УАФ не оштрафували ні мене, ні клуб.

Ось тоді розповім людям все: хто, скільки дає і кому. Повірте, це буде цікаво. Чекайте. А зараз я поки промовчу.

Вся футбольна громадськість: тренери і футболісти знають, що є чотири клуби в УПЛ, які не дають гроші арбітрам - Шахтар, Динамо, Інгулець і Дніпро-1. Всі знають суми, які дають клуби арбітрам, щоб їх не чіпали. Також знають цифри, які треба дати рефері, щоб він допоміг.

Всі знають про це. Чому мовчать? І ми за чистий футбол? Так ми сидимо по вуха в корупції.

Я назву суми потім, коли не буду з документами президентом Інгульця. Ось тоді ви почуєте всю правду", - заявив Поворознюк.