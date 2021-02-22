Реал підозрюють у шахрайстві на 200 млн євро

Реал отримував кошти через офшори

Реал підозрюється у фінансових махінаціях на суму 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє infoLibre.

Реал уклав угоду у 2016 році з північноамериканським фондом Providence в обхід правил. Контракт на отримання 200 мільйонів євро з фонду Providence передбачав, що гроші повинні були надходити від двох офшорних компаній на Кайманових островах.

При цьому в клубі знали, що дана угода може бути розцінена як шахрайство.

Нагадаємо, Лунін та ще 18 гравців Реала відправились на матч проти Аталанти Маліновського.