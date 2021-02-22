Шевченко може викликати у збірну України захисника, який грав у Росії

Тренерський штаб збірної України придивляється до захисника АЕКа Олега Данченка, який грав у декількох російських клубах.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик

"Цілком можливо, що на найближчі збори збірної України викличуть Олега Данченка з АЕКа. Він перейшов у грецький клуб, у нього була мрія потрапити до національної команди. Я знаю, що тренери збірної уважно вивчають питання, стежать за тим, як він виступає і виглядає. Цілком можливо, що Олег Данченко може опинитися у списку футболістів, яких Андрій Шевчено викличе на найближчі поєдинки кваліфікації до Чемпіонату світу 2022 з Францією, Казахстаном і Фінляндією", - заявив Циганик.