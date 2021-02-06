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Данченко назвав причини переходу в АЕК

Сьогодні 11:48 490 0
Олег Данченко прокоментував перехід в АЕК
Данченко назвав причини переходу в АЕК
#АЕК, #Данченко

Джерело - football24.uа.

Український захисник Олег Данченко перейшов в АЕК, щоб отримати виклик у збірну України.

Про це розповів сам футболіст.

"Думаю, що перехід в АЕК – це крок вперед у моїй кар'єрі. Буду намагатися виправдати довіру грецького клубу. Окрім того, це великий шанс, щоб потрапити у збірну країни.

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Так, були й інші варіанти, але вибрав АЕК тому, що це клуб з великою історією і прекрасними уболівальниками. І ще раз повторюся: це шанс потрапити у збірну. Це було головним при виборі нового клубу.

Звичайно, добре, що в команді є Дмитро Чигринський і Євген Шахов, вони мені допомагають і я намагаюся якомога швидше адаптуватися і почати грати на високому рівні. Я буду дуже старатися, аби отримати виклик у збірну України", – сказав Данченко.

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